Xboxワイヤレスコントローラーを2台同時に充電できるスタンドを発見！ 充電式バッテリー付属なので電池を買わなくてもOK

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PowerAのXboxコントローラー用充電スタンドをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAの「【国内正規品 2年保証】PowerA デュオ チャージングステーション for Xbox Series X|S - ホワイト (公式ライセンス取得)」が販売中だ。価格は3300円。

本製品は、Xbox One、Xbox Series X|Sのワイヤレスコントローラーを2台同時に充電できるスタンド。1100mAhの充電式バッテリーが2本付属しているほか、充電状態がわかるLEDランプや付属のACアダプターなども特徴となっている。

Xboxのバッテリー問題を解決してくれるかも

ユーザーレビューを見ると、「使い勝手がいい」「コントローラーを複数台使うならアリ」「置くだけで充電できるので助かる」といった声が寄せられている。Xboxのバッテリー問題に悩んでいる人におすすめできそうだ。