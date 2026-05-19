Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第337回
240Hz＋0.3msでヌルヌル高速表示！ ASUS製23.8型フルHDゲーミングディスプレーが10％オフ
2026年05月19日 18時00分更新
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ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG249QML5A」が販売中だ。過去価格は2万7091円だが、執筆時点では10％オフの2万4364円で購入できる（5月19日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを採用する23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは240Hz、応答速度は0.3msなど。そのほか、ゲーム向けのAI機能や多機能スタンドなども特徴となっている。
240Hz・0.3msのスペックが強すぎる
ユーザーレビューを見ると、「発色が良い」「反応速度が速い」「ゲームに特化した設定も多い」といった声が寄せられている。240Hz・0.3msのスペックに加え、ゲームパフォーマンスを向上させる機能も魅力。強力なゲーミングディスプレーを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|ASUS ゲーミングモニター/TUF Gaming シリーズ 5 -VG249QML5A/23.8インチ/フルHD/Fast-IPSパネル/240Hz/0.3ms/G-SYNC対応/AMD FreeSync Premium/ELMB SYNC/99% sRGB/高さ調整可能/DisplayWidget Center/Gaming AI/国内正規品
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