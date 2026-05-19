240Hz＋0.3msでヌルヌル高速表示！ ASUS製23.8型フルHDゲーミングディスプレーが10％オフ

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ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG249QML5A」が販売中だ。過去価格は2万7091円だが、執筆時点では10％オフの2万4364円で購入できる（5月19日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを採用する23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは240Hz、応答速度は0.3msなど。そのほか、ゲーム向けのAI機能や多機能スタンドなども特徴となっている。

240Hz・0.3msのスペックが強すぎる

ユーザーレビューを見ると、「発色が良い」「反応速度が速い」「ゲームに特化した設定も多い」といった声が寄せられている。240Hz・0.3msのスペックに加え、ゲームパフォーマンスを向上させる機能も魅力。強力なゲーミングディスプレーを探している人におすすめできる。