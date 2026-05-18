メモリが高い今、“最初から32GB”をお得に選べる。ドスパラ「大容量メモリーPC祭」

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ドスパラ「大容量メモリーPC祭」をチェック

ドスパラでは現在、「大容量メモリーPC祭」を開催中。対象の32GB／64GBメモリ搭載PCに、クーポン割引を適用できるセールとなる。

GeForce RTX 5070搭載モデルや、Ryzen 7 7700搭載モデルなどを用意。最近はメモリ価格も上がっており、32GBメモリ搭載PCを通常より安く購入できる。

クーポンはカート画面で入力する形式。ゲーミングデスクトップPCのほか、ノートPCも対象に含まれる。

ドスパラ「大容量メモリーPC祭」おすすめの1台

THIRDWAVE AD-R7A57A-05W Ryzen7 7700搭載 メモリ32GBモデル

クーポン適用後価格：266,080円

【CPU】Ryzen 7 7700

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】32GB DDR5

【ストレージ】500GB Gen4 SSD

メモリ32GBを標準搭載し、クーポン適用で26万円台から購入できる点が特徴。GeForce RTX 5070搭載モデルとしては、価格を抑えた構成になっている。