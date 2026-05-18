いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第146回
メモリが高い今、“最初から32GB”をお得に選べる。ドスパラ「大容量メモリーPC祭」
2026年05月18日 13時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「大容量メモリーPC祭」をチェック
ドスパラでは現在、「大容量メモリーPC祭」を開催中。対象の32GB／64GBメモリ搭載PCに、クーポン割引を適用できるセールとなる。
GeForce RTX 5070搭載モデルや、Ryzen 7 7700搭載モデルなどを用意。最近はメモリ価格も上がっており、32GBメモリ搭載PCを通常より安く購入できる。
クーポンはカート画面で入力する形式。ゲーミングデスクトップPCのほか、ノートPCも対象に含まれる。
ドスパラ「大容量メモリーPC祭」おすすめの1台
THIRDWAVE AD-R7A57A-05W Ryzen7 7700搭載 メモリ32GBモデル
クーポン適用後価格：266,080円
【CPU】Ryzen 7 7700
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】32GB DDR5
【ストレージ】500GB Gen4 SSD
メモリ32GBを標準搭載し、クーポン適用で26万円台から購入できる点が特徴。GeForce RTX 5070搭載モデルとしては、価格を抑えた構成になっている。
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