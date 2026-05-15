いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第145回
「ちゃんとした国内メーカー製ノート」が欲しいなら。VAIO新品アウトレットが12万円台
2026年05月15日 16時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
VAIOストア「アウトレットセール」をチェック
VAIOストアでは現在、「アウトレットセール」を実施中。旧型モデルを対象に、新品のVAIO PCを特別価格で販売している。
ラインアップには、13.3型「VAIO S13」や16型「VAIO F16」などを用意。第13世代Intel Coreプロセッサー搭載モデルもラインアップしている。
なお、対象製品はいずれも新品在庫モデル。旧型モデルを中心としたアウトレット販売となっている。
注目モデル：VAIO F16（2023年6月発売モデル）VJF1618
新品・旧型アウトレット！ 129,800円～
「VAIO F16（VJF1618）」は、16型ワイドディスプレイを採用したスタンダードノートPC。第13世代Intel Coreプロセッサーを搭載し、仕事や普段使い向けのモデルとして展開されている。
カスタマイズモデルとなっており、メモリやストレージ容量、カラーなどを選択可能。
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