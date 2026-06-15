倍速液晶の50型AQUOSが99,800円はアツい！ N-Blackパネル搭載モデルが28％オフ

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【Amazonタイムセール】シャープ 50V型4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C50FN2」をチェック！

シャープの50V型4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C50FN2」がAmazonタイムセール対象。参考価格138,001円のところ、28％オフの99,800円で販売中。

4Kテレビは選択肢が増えた一方で、選ぶ基準もいろいろだ。今回のAQUOS「4T-C50FN2」は、倍速液晶に加えて低反射のN-Blackパネルを採用。テレビとしての基本性能にも注目したいモデルだ。

①倍速液晶とN-Blackパネル

倍速液晶を搭載するほか、低反射のN-Blackパネルを採用。AI高画質にも対応し、映像の見やすさに配慮した仕様となっている。4K解像度にも対応し、高精細な映像を楽しめる。

②ネット動画対応

YouTubeやNetflix、Prime Videoなど多彩な動画配信サービスに対応。テレビ放送だけでなくネット動画も楽しめる。リモコンには動画配信サービスのダイレクトボタンを備える。

③回転式スタンド採用

左右30度の回転に対応したスタンドを採用。視聴位置に合わせて画面の向きを調整できるほか、Dolby Atmos対応の2.1chスピーカーも備える。最大出力35Wの音響システムを搭載する。