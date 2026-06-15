フルフェイスが入る65L。IP68級防水のアルミ製リアボックスが16,630円

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【Amazonタイムセール】ONE STEP アルミ製リアボックスをチェック！

ONE STEPのアルミ製リアボックスがAmazonタイムセール対象。参考価格18,080円のところ、8％オフの16,630円で販売中。

ツーリングでは雨具や工具、着替えなど何かと荷物が増える。宿泊を伴うツーリングやキャンプでは、積載量が気になる場面も少なくない。今回のモデルは、フルフェイスヘルメットが入る65Lの大容量を備えたアルミ製リアボックスだ。

①フルフェイスも入る65Lの大容量

65Lの大容量を備え、フルフェイスヘルメットの収納にも対応。雨具や工具、着替えのほか、宿泊ツーリングやキャンプ用品などもまとめて積載しやすい。

②IP68級防水に対応

IP68級防水に対応。突然の雨や悪天候時でも荷物を保護しやすく、水やホコリの侵入を抑える。ツーリングやキャンプで使いやすい仕様だ。

③無骨なアルミ製ボディ

ボディにはアルミ素材を採用。樹脂製とは異なる無骨なデザインも特徴で、バイクの雰囲気に合わせやすい。大容量モデルらしいタフな見た目も魅力だ。