Amazonセール情報大紹介！ 第1899回
フルフェイスが入る65L。IP68級防水のアルミ製リアボックスが16,630円
2026年06月15日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ONE STEP アルミ製リアボックスをチェック！
ONE STEPのアルミ製リアボックスがAmazonタイムセール対象。参考価格18,080円のところ、8％オフの16,630円で販売中。
ツーリングでは雨具や工具、着替えなど何かと荷物が増える。宿泊を伴うツーリングやキャンプでは、積載量が気になる場面も少なくない。今回のモデルは、フルフェイスヘルメットが入る65Lの大容量を備えたアルミ製リアボックスだ。
①フルフェイスも入る65Lの大容量
65Lの大容量を備え、フルフェイスヘルメットの収納にも対応。雨具や工具、着替えのほか、宿泊ツーリングやキャンプ用品などもまとめて積載しやすい。
②IP68級防水に対応
IP68級防水に対応。突然の雨や悪天候時でも荷物を保護しやすく、水やホコリの侵入を抑える。ツーリングやキャンプで使いやすい仕様だ。
③無骨なアルミ製ボディ
ボディにはアルミ素材を採用。樹脂製とは異なる無骨なデザインも特徴で、バイクの雰囲気に合わせやすい。大容量モデルらしいタフな見た目も魅力だ。
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