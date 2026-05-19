雨の日でも足元すっきり！ 1万円以下で買えるムーンスターの“街で履ける長靴”が頼もしい、しかもセール中です

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長靴っぽすぎないのがいい

MARKE MODIが21%OFF！

雨の日の靴選びは、地味に悩ましい問題です。いっそ長靴で出かければいいのでは……と思いつつも、「いや、さすがに見た目が本気すぎる」とためらう人も多いでしょう。

そんな悩みを解決してくれそうなのが、MOONSTAR 810sの「MARKE MODI」。Amazonにて21%OFFの6,952円で販売されています（5月19日現在）。

日本の老舗シューズメーカー「ムーンスター」が展開するシューズライン、「810s（エイトテンス）」から登場したMARKE MODIは、ざっくり言うと“長靴を街で履ける顔にしたブーツ”です。

多用途の作業用ゴム長靴をデイリーユースにアップデートしたというもので、見た目はゴツすぎず、すっきりソリッド。「いかにも長靴です！」という顔で外出したくない人に、かなりちょうどいい一足。

アッパーもソールもラバー素材で、濡れた道に強いのが大きな魅力。さらに、底面には防滑性を考えたサクション（吸盤）ソールを採用しているので、雨の日の駅前タイルやコンビニ前などの滑りやすい場所も安心。履き口には足当たりを軽くするパイピングもあり、作業靴由来らしい実用性もちゃんとあります。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

MARKE MODIの特徴

作業用長靴がルーツ、でも見た目は街向け

作業用ゴム長靴をベースにしながら、日常使いしやすいブーツ型に仕上げたモデル。実用靴の安心感は残しつつ、見た目はかなりすっきりしています。バックル仕様にすることで着脱の容易さも保っています。

雨の日に頼れるラバー素材

アッパーとソールにラバーを使っているため、雨の日や濡れた路面で使いやすいのが強み。普通のスニーカーを濡らしたくない日に、遠慮なく投入できます。

滑りにくさを考えたサクションソール

底面には、防滑性を考えたサクション（吸盤）ソールを採用。濡れた路面でも歩きやすく、見た目だけでなくちゃんと使えるところが、ムーンスターらしいポイント。

まとめ：雨の日用なのに野暮ったくない！

参考価格：8,800円

現在の価格：6,952円［21%OFF］

※5月19日現在、10%OFFのクーポンが適用可能

MARKE MODIをおすすめしたいのは、ズバリ、雨の日の靴選びで毎回ちょっと困っている人です。

スニーカーだと染みる、革靴だと気をつかう、でも本格的な長靴は大げさすぎる。そんな問題に対して、MARKE MODIはかなり現実的な答えになります。見た目がシンプルなので、パンツの裾からのぞいても悪目立ちしません。

しかも道具っぽさをうまく日常に落とし込んでいるのがいいところです。アウトドアにも、街歩きにも、ちょっとした通勤にも使いやすい。つまり「雨が降ったから仕方なく履く靴」ではなく、「雨の日はこれでいいじゃん」と前向きに選べる靴です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。