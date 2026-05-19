Amazonセール情報大紹介！ 第1771回
空港でも新幹線でも、PCをすぐ出せる。前収納付きキャリーが2万円以下で買える
2026年05月19日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】LEGEND WALKER ビジネススーツケース「ブレイド 6203-50」をチェック！
LEGEND WALKERのビジネススーツケース「ブレイド 6203-50」がAmazonで割引対象。参考価格27,280円のところ、29％オフの19,486円で販売中。
1〜3泊の出張って、服よりノートPCのほうが取り出すことが多い。だからPCまわりだけ、結局別バッグになりやすい。レジェンドウォーカーの「ブレイド 6203-50」は、そんな“移動中は仕事道具ばかり触る”出張と相性がいい前収納モデル。かなり実用的。
前収納付きで、PCを出しやすい
前面にはフロントオープン収納を搭載。ノートPCや書類、筆記用具などを分けて入れられるので、空港や新幹線でも本体を大きく開けずに取り出しやすい。移動中に仕事道具だけ頻繁に触る出張と相性がいい。
38L、1〜2泊出張向き
容量は38Lで、100席以上の国内線・国際線機内持ち込みに対応。1〜3泊向けサイズなので、大型スーツケースほど大げさになりにくい。短期出張や新幹線移動中心なら、ちょうど扱いやすいサイズ感だ。
日乃本キャスター採用
キャスターには日乃本錠前社製の静音タイプを採用。フレームタイプながら極細フレーム設計を採り入れており、ビジネス向けらしいスッキリした見た目にまとまっている。移動中も転がしやすい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1770回
トピックス3万円台でタフな2-in-1、Lenovoの11.6型Yoga Chromebook スマホだけではちょっと足りない時に！
-
第1769回
トピックス車の中を「ちょっと隠したい」ときに。吸盤なしでパッとつく1,000円台の磁石カーテン
-
第1768回
トピックス家でしっかり使うならコレ、性能に余裕がある大画面15.6型LAVIE
-
第1767回
トピックスバケツが、そのまま洗浄機になる！ 駐車場でも使いやすいコードレス洗浄機が5,000円台
-
第1765回
トピックス上履き、泥汚れ、作業着……風呂場のゴシゴシ洗いを終わらせる「予洗い専用機」が、ほぼ半額の8,000円台
-
第1765回
トピックスエアコンを下げると寒い、止めると暑い。その間を埋める、幅10cmの“自分専用”ミスト扇風機
-
第1764回
トピックス32万円台の新型レッツノート。14型・約1kgで“バッテリー交換”にも対応
-
第1763回
トピックス“エアコンを持ち出す”時代へ。EcoFlow WAVE 3、約29万円→17万円台に
-
第1762回
トピックス持ち歩かないPCなら、15.6型がラク。NEC LAVIEが13万円台
-
第1761回
トピックス1万円台の56V空調作業服。「爆風競争」より響く“首元へ風を送る”ハイバック型
- この連載の一覧へ