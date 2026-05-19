空港でも新幹線でも、PCをすぐ出せる。前収納付きキャリーが2万円以下で買える

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【Amazonで割引中】LEGEND WALKER ビジネススーツケース「ブレイド 6203-50」をチェック！

LEGEND WALKERのビジネススーツケース「ブレイド 6203-50」がAmazonで割引対象。参考価格27,280円のところ、29％オフの19,486円で販売中。

1〜3泊の出張って、服よりノートPCのほうが取り出すことが多い。だからPCまわりだけ、結局別バッグになりやすい。レジェンドウォーカーの「ブレイド 6203-50」は、そんな“移動中は仕事道具ばかり触る”出張と相性がいい前収納モデル。かなり実用的。

前収納付きで、PCを出しやすい

前面にはフロントオープン収納を搭載。ノートPCや書類、筆記用具などを分けて入れられるので、空港や新幹線でも本体を大きく開けずに取り出しやすい。移動中に仕事道具だけ頻繁に触る出張と相性がいい。

38L、1〜2泊出張向き

容量は38Lで、100席以上の国内線・国際線機内持ち込みに対応。1〜3泊向けサイズなので、大型スーツケースほど大げさになりにくい。短期出張や新幹線移動中心なら、ちょうど扱いやすいサイズ感だ。

日乃本キャスター採用

キャスターには日乃本錠前社製の静音タイプを採用。フレームタイプながら極細フレーム設計を採り入れており、ビジネス向けらしいスッキリした見た目にまとまっている。移動中も転がしやすい。