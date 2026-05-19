Amazonセール情報大紹介！ 第1770回
3万円台でタフな2-in-1、Lenovoの11.6型Yoga Chromebook スマホだけではちょっと足りない時に！
2026年05月19日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
スマホだけでは、ちょっと足りない時に Lenovo 11.6型クロームブック「Chromebook 300e Yoga（82W3000VJP）」をチェック！
Lenovoの11.6型クロームブック「Chromebook 300e Yoga（82W3000VJP）」がAmazonで割引対象。参考価格54,780円のところ、27％オフの39,800円で販売中。
スマホだけでも大体なんとかなる。でも、長文を打ったり、調べものを続けたりするには、やっぱり少ししんどい。だからといって、毎回ちゃんとしたWindowsノートを開くのも少し面倒。
ソファで動画を流したり、ちょっとした作業をダラッとこなしたい時に、Lenovoの「11.6型Yoga Chromebook」は結構ちょうどいい。
家の中で邪魔になりにくい11.6型
11.6型のコンパクトサイズを採用。本体サイズは約28.7×20cmで、リビングのテーブルやベッド横にも置きやすい。約1.33kgあるので超軽量ではないが、小さめサイズなので、家の中でも動かしやすい。
タッチ対応のYoga Chromebook
タッチ操作に対応したYogaシリーズ。画面を指で触りながら操作できるので、検索や動画視聴もスマホ感覚で使いやすい。
USBもHDMIもちゃんとある
USBポートを3つ搭載し、HDMI出力にも対応。マウスや外部ディスプレイもつなげやすく、小型Chromebookでも家の中で使う分には困りにくい。
製品スペック
【OS】ChromeOS
【ディスプレイ】11.6型（1366×768）タッチ対応
【CPU】MediaTek Kompanio 528 プロセッサー
【メモリ】4GB
【ストレージ】32GB eMMC
【無線】Wi-Fi 6、Bluetooth
【重量】約1.33kg
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