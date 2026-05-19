Amazonセール情報大紹介！ 第1769回
車の中を「ちょっと隠したい」ときに。吸盤なしでパッとつく1,000円台の磁石カーテン
2026年05月19日 08時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
車内で少し休みたい時に。セイワ「楽らくマグネットカーテン（Z87）」をチェック！
セイワの「楽らくマグネットカーテン（Z87）」がAmazonで割引対象。参考価格1,680円のところ、30％オフの1,171円で販売中。
営業の休憩、子どもの送迎待ち、スーパー駐車場での待機。車の中で少し休みたいときって、意外と外から丸見えなのが地味につらい。セイワの「楽らくマグネットカーテン」は、そんな“ちょっと隠れたい”時に重宝する磁石タイプの車カーテンだ。吸盤不要で窓枠へパッと付けられるので、「今だけ少し隠したい」みたいな時でもサッと使える。1,000円台と試しやすい価格もうれしい。
窓枠に”ピタッ”と簡単に貼りつけ
カーテン上部にマグネットを内蔵しており、金属フレームへ付けるだけで取り付けできる。吸盤タイプのようにガラスへ跡が残りにくく、使わない時は外してコンパクトに収納できる。
遮光生地＋UVカット対応。
遮光生地を採用し、直射日光を抑えやすい仕様。紫外線カット率99.8％で、日差しが強い時期の車内待機や休憩時にも役立つ。外からの視線を隠したい時や、仮眠中の目隠しにも使える。
2枚入りだから、左右の窓に使いやすい。
Lサイズは幅800mm×高さ520mmで、ワンボックスやミニバン向けとされている。ほかにもM／LL／LLLサイズを展開しており、車の大きさに合わせて選びやすい。2枚入りなのも便利だ。
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