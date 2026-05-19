4Kより扱いやすく、FHDより広い！ BenQの27型WQHDディスプレーが今2.4万円台

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【Amazonタイムセール】BenQ 27型アイケアモニター「GW2790Q」をチェック！

BenQの27型アイケアモニター「GW2790Q」がAmazonタイムセール対象。参考価格29,091円のところ、16％オフの24,300円で販売中。

4Kモニターは確かに綺麗だけど、27インチ前後だと文字サイズや拡大表示の調整が地味に面倒で、長時間作業では目が疲れることもある。だからといって、フルHDへ戻ると作業領域の狭さも気になる。BenQの「GW2790Q」は、そんな“ちょうど中間が欲しい”人に刺さる27型WQHDモニターだ。

B.I. Gen2搭載で、明るさ自動調整

周囲の明るさに合わせて輝度を自動調整する「B.I. Gen2」を搭載。画面が必要以上に明るくなりにくく、夜の作業や長時間利用でも目への負担を抑えやすい。ブルーライト軽減プラスにも対応する。

WQHD解像度で快適

2560×1440のWQHD解像度を採用。フルHDより表示領域が広く、ブラウザや資料を並べて表示しやすい。27インチサイズとも相性が良く、仕事や調べもの中心でも画面を広く使いやすい。

100Hz対応で、スクロール滑らか

リフレッシュレート100Hzに対応。ブラウザのスクロールやカーソル移動が60Hzより滑らかで、長時間作業時の残像感も抑えやすい。動画視聴や軽めのゲーム用途とも相性がいい。