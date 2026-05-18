RTX 5060搭載モデルが17万円台！ 1年保証つきの高コスパゲーミングデスクトップPCを発見

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TITAN GAMINGのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、TITAN GAMINGのゲーミングデスクトップPC「CX200M ブラック」が販売中だ。価格は17万2000円から。

本製品は、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB NVMe M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。なお、製品ページにてCPU、メモリー容量、ストレージ容量を変更可能だ。

安さ重視で選ぶならコレが良いかも

ユーザーレビューを見ると、「軽くて設置しやすいうえに、稼働音も静かで扱いやすい」「コスパがいいので購入してよかった」といった声が寄せられている。ちょうどいい構成と1年保証の安心感がポイント。20万円未満のゲーミングデスクトップPCが欲しい人に打ってつけの一台だ。