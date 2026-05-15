Switch 2を急速充電できるカーチャージャー、タイムセールで10％オフの1796円 帰省や流行のお供に便利かも

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Nintendo Switch 2 車載充電器をチェック

Amazon.co.jpにて、「Nintendo Switch 2 車載充電器」が販売中だ。過去価格は1996円だが、タイムセールにより10％オフの1796円で購入できる（5月15日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2専用に設計されたという車載充電器。車での移動中に最大65Wの急速充電ができ、Switch 2のみならずスマホやタブレット、USB Type-C端子を搭載するデバイスにも対応する。

車での移動中にSwitch 2のバッテリーを充電したい人に◎

ユーザーレビューを見ると、「Switch 2の充電ができた」「車の電圧計が付いているので便利」「金属ボディなので頑丈」といった声が寄せられている。車での移動中にSwitch 2を遊びたい人や、移動中にバッテリーを充電したい人におすすめできる製品だ。