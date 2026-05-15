Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第325回
Switch 2を急速充電できるカーチャージャー、タイムセールで10％オフの1796円 帰省や流行のお供に便利かも
2026年05月15日 16時00分更新
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Nintendo Switch 2 車載充電器をチェック
Amazon.co.jpにて、「Nintendo Switch 2 車載充電器」が販売中だ。過去価格は1996円だが、タイムセールにより10％オフの1796円で購入できる（5月15日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2専用に設計されたという車載充電器。車での移動中に最大65Wの急速充電ができ、Switch 2のみならずスマホやタブレット、USB Type-C端子を搭載するデバイスにも対応する。
車での移動中にSwitch 2のバッテリーを充電したい人に◎
ユーザーレビューを見ると、「Switch 2の充電ができた」「車の電圧計が付いているので便利」「金属ボディなので頑丈」といった声が寄せられている。車での移動中にSwitch 2を遊びたい人や、移動中にバッテリーを充電したい人におすすめできる製品だ。
|Image from Amazon.co.jp
|Nintend0 Switch 2 対応 車載充電器 65W PD急速充電 アダプター 150cm USB-Cケーブル付き Switch/OLED/Lite全機種兼用 AC+DCデュアル入力 多重保護 コンパクトポータブル
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