Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第328回
はじめてのゲーミングノートにちょうどいいかも！ 第13世代Core i5＆RTX 5050搭載モデルが18万円台
2026年05月15日 19時00分更新
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HPの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、HPの15.6型ゲーミングノートPC「Victus 15」が販売中だ。価格は18万6800円。
18万円台のコスパモデル
本製品は、インテル「Core i5-13420H」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（8GB×2、DDR5-5600）、ストレージは512GB M.2 NVMe SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
ゲームプレイはもちろん、仕事や軽めの動画編集もこなせるスペックが魅力と言える。あまり多くを求めず、「これくらいのスペックでちょうどいい」と思っている人に刺さるかもしれない。
|Image from Amazon.co.jp
|HP ゲーミングノート PC Victus 15 RTX 5050 インテル Core i5-13420H 16GBメモリ 512GB SSD Windows 11 Home 15.6インチ 144Hz ゲーム実況 配信 動画編集 (型番：BS7L4PA-AAAA)
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