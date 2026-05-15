はじめてのゲーミングノートにちょうどいいかも！ 第13世代Core i5＆RTX 5050搭載モデルが18万円台

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HPの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、HPの15.6型ゲーミングノートPC「Victus 15」が販売中だ。価格は18万6800円。

18万円台のコスパモデル

本製品は、インテル「Core i5-13420H」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（8GB×2、DDR5-5600）、ストレージは512GB M.2 NVMe SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

ゲームプレイはもちろん、仕事や軽めの動画編集もこなせるスペックが魅力と言える。あまり多くを求めず、「これくらいのスペックでちょうどいい」と思っている人に刺さるかもしれない。