Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第321回
シナモロールがデザインされたSwitch用コントローラーを発見！ 「可愛すぎる」と好評
2026年05月14日 18時00分更新
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AlloneのNintendo Switch対応コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、AlloneのNintendo Switch対応コントローラー「ALG-NSWCUSCN（シナモロール）」が販売中だ。参考価格は5280円だが、執筆時点では9％オフの4818円で購入できる（5月14日時点）。
本製品は、サンリオキャラクターズのデザインが施されたコントローラー。印刷面が汚れないクリアボディのほか、連射機能、プログラミング機能、10時間以上のバッテリー駆動などが特徴となっている。
サンリオファン垂涎のコントローラー
ユーザーレビューを見ると、「軽いし操作しやすい」「カワイイ」といった声が寄せられている。サンリオキャラクターズがデザインされたコントローラーを求めている人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|アローン(Allone) ゲーム用ワイヤレスコントローラー #Unipo サンリオキャラクターズ シナモロール 15.5×6×10.5cm Switch2／Switch／Switch Lite／有機EL対応 ライトブルー 有線・無線どちらも可 推しキャラ かわいい ALG-NSWCUSCN
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