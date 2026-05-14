シナモロールがデザインされたSwitch用コントローラーを発見！ 「可愛すぎる」と好評

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AlloneのNintendo Switch対応コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、AlloneのNintendo Switch対応コントローラー「ALG-NSWCUSCN（シナモロール）」が販売中だ。参考価格は5280円だが、執筆時点では9％オフの4818円で購入できる（5月14日時点）。

本製品は、サンリオキャラクターズのデザインが施されたコントローラー。印刷面が汚れないクリアボディのほか、連射機能、プログラミング機能、10時間以上のバッテリー駆動などが特徴となっている。

サンリオファン垂涎のコントローラー

ユーザーレビューを見ると、「軽いし操作しやすい」「カワイイ」といった声が寄せられている。サンリオキャラクターズがデザインされたコントローラーを求めている人におすすめできる。