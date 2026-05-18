Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第329回
やっぱりXbox有線コントローラーよ！ 使い勝手も機能性も◎、タイムセールで14％オフ
2026年05月18日 17時00分更新
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PowerAのXbox有線コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、PowerAのXbox有線コントローラー「【Xbox公式ライセンス商品】PowerA パワーエー アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S - アークティックアイス XBGP0519-01 【国内正規品2年保証】」が販売中だ。参考価格は6000円だが、タイムセールにより14％オフの5162円で購入できる（5月18日時点）。
本製品は「北極」をイメージした白いデザインの有線コントローラーで、Xbox One、Xbox Series X|S、PCに対応する。好みの操作を割り当てられる背面ボタン、ドリフトを防ぐホールエフェクトセンサー、二重振動機能、約3mの有線ケーブルなどが特徴となっている。
使い勝手の良いXboxコントローラーが14％オフ
ユーザーレビューを見ると、「手触りが良い」「スティックのドリフトがあまりない」「デザインも美しいので満足」といった声が寄せられている。使い勝手の良さがポイントになっているようだ。タイムセール中は5000円台で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【Xbox公式ライセンス商品】PowerA パワーエー アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S - アークティックアイス XBGP0519-01 【国内正規品2年保証】
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