RTX 5050搭載で19万円台！ ASUSの16型ゲーミングノートなら人気ゲームも問題なく遊べる

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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VH」が販売中だ。価格は19万9800円。

本製品は、インテル「Core 5 210H」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-5200）、ストレージは512GB NVMe M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

ゲームも普段使いもこれ一台で良いかも

ユーザーレビューを見ると、「ゲームだけでなく普段使いとしても使える」「ある程度のスペックはあるので大半のゲームは問題なく動作する」「昨今の価格高騰を考えると、この価格で入手できたのは良かった」といった声が寄せられている。20万円未満のゲーミングノートPCを探している人におすすめできそうだ。