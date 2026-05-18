Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第330回
RTX 5050搭載で19万円台！ ASUSの16型ゲーミングノートなら人気ゲームも問題なく遊べる
2026年05月18日 17時00分更新
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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VH」が販売中だ。価格は19万9800円。
本製品は、インテル「Core 5 210H」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-5200）、ストレージは512GB NVMe M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
ゲームも普段使いもこれ一台で良いかも
ユーザーレビューを見ると、「ゲームだけでなく普段使いとしても使える」「ある程度のスペックはあるので大半のゲームは問題なく動作する」「昨今の価格高騰を考えると、この価格で入手できたのは良かった」といった声が寄せられている。20万円未満のゲーミングノートPCを探している人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC ASUS Gaming V16 V3607VH 16インチ GeForce RTX 5050 インテル Core 5 210H メモリ16GB SSD512GB リフレッシュレート144Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 16.4時間 重量1.95kg ブラック V3607VH-C5165R5050W
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