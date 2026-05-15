Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第327回
Apex Legendsをコントローラーで遊ぶ人は必見！ 「BIGBIG WON Rainbow 3」がタイムセールで20％オフ
2026年05月15日 18時00分更新
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BIGBIG WON Rainbow 3をチェック
Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2・PC・モバイル対応のコントローラー「BIGBIG WON Rainbow 3」が販売中だ。参考価格は1万2999円だが、タイムセールにより20％オフの1万399円で購入できる（5月15日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2・PC・モバイルに対応するコントローラー。約8Kの解像度を誇る静電容量式ジョイスティックをはじめ、2000Hzの低遅延、16個のメカニカルマイクロスイッチなどが特徴となっている。
「Apex Legendsに最適」など高評価
ユーザーレビューを見ると、「他のコントローラーと比べてもコスパが非常に高い」「操作感、ボタンの感触がとても良い」「Apex Legendsに最適」といった声が寄せられている。操作時のレスポンスを高く評価するユーザーが多い模様。コントローラーでFPSやTPSをよくプレイする人に最適かもしれない。
|Image from Amazon.co.jp
|BIGBIG WON Rainbow 3 コントローラー 8Kレベル 静電容量式スティック 2000Hzポーリングレート 16個マイクロスイッチボタン ホール＆マイクロスイッチデュアルトリガ 着脱式十字キー搭載 3.5mmオーディオジャック搭載 PC/Switch2/iOS/Android対応 ゲームパッド
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