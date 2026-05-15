Apex Legendsをコントローラーで遊ぶ人は必見！ 「BIGBIG WON Rainbow 3」がタイムセールで20％オフ

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BIGBIG WON Rainbow 3をチェック

Amazon.co.jpにて、Nintendo Switch 2・PC・モバイル対応のコントローラー「BIGBIG WON Rainbow 3」が販売中だ。参考価格は1万2999円だが、タイムセールにより20％オフの1万399円で購入できる（5月15日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2・PC・モバイルに対応するコントローラー。約8Kの解像度を誇る静電容量式ジョイスティックをはじめ、2000Hzの低遅延、16個のメカニカルマイクロスイッチなどが特徴となっている。

「Apex Legendsに最適」など高評価

ユーザーレビューを見ると、「他のコントローラーと比べてもコスパが非常に高い」「操作感、ボタンの感触がとても良い」「Apex Legendsに最適」といった声が寄せられている。操作時のレスポンスを高く評価するユーザーが多い模様。コントローラーでFPSやTPSをよくプレイする人に最適かもしれない。