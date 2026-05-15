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Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第326回

Xbox 360の形状がエモすぎる！ Xbox Series X|S・PCに対応する有線コントローラーが33％オフ

2026年05月15日 17時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

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Xenon 有線コントローラー ホワイトをチェック

　Amazon.co.jpにて、Xbox・PCに対応する「Xenon 有線コントローラー ホワイト」が販売中だ。参考価格は6380円だが、執筆時点では33％オフの4245円で購入できる（5月15日時点）。

　本製品はXbox 360のコントローラーを再現した公式ライセンス製品で、Xbox Series X|S・Xbox One・PCに対応。ボタン配置は純正品に準拠しているが、本製品はインパルストリガーやシェアボタンが付いている。そのほか、3.5mmのヘッドセットジャックも搭載。

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Xbox 360コントローラー、懐かしすぎる

　ユーザーレビューを見ると、「再現度が高い」「泣いて喜ぶレベルの使用感」「価格は控えめだが、一般的なゲームプレイでは問題なし」といった声が寄せられている。懐かしさを誘う形状と、使い勝手の向上がポイントになっているようだ。現行機に対応するXbox 360コントローラーを求めている人におすすめできる。

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Image from Amazon.co.jp
Xenon 有線コントローラー ホワイト Xbox Series X|S/Xbox One / PC(Windows10・11)用(公式ライセンス商品)

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