こういうのは安いときに買いたい！ ゲーミング銀軸キーボードがほぼ半額！

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エレコムの有線ゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、エレコムの有線ゲーミングキーボード「V-custom VK300S」が販売中だ。参考価格は1万6980円だが、執筆時点では48％オフの8900円で購入できる（5月14日時点）。

本製品は、ゲームプレイに最適な65％レイアウトを採用する有線ゲーミングキーボード。キー入力の応答速度・制度・安定性を高めた独自のエンジンが搭載されている。そのほか、スピードリニアの銀軸やRGB LEDイルミネーションなども特徴。

タイムセール中はほぼ半額で買えるぞ！

ユーザーレビューを見ると、「しっかりとした作りで手になじむ」「使いやすい」「銀軸が便利」といった声が寄せられている。使いやすさと押し心地の良さがポイントになっているようだ。タイムセール中はほぼ半額で購入できるので、欲しいと思った人は早めにチェックしてみてほしい。