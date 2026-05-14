165Hz・0.5msの良スペックが魅力！ ASUSの27型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで16％オフ

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ASUSの27型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの27型ゲーミングディスプレー「VG278QR-J」が販売中だ。参考価格は2万8283円だが、タイムセールにより16％オフの2万3800円で購入できる（5月14日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のTNパネルを採用する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは165Hz、応答速度は0.5ms、ノングレアなど。入力遅延を最大限抑えてくれる「GameFast」や照準を表示できる「GamePlus」など、独自の機能も魅力となっている。

165Hz・0.5msの良スペックが魅力

ユーザーレビューを見ると、「画質がきれい」「遅延やチラつきが少なめ」「コスパも性能も文句なし」といった声が寄せられている。高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーをお得にゲットできるチャンスなので、欲しい人はタイムセールを見逃さないように！