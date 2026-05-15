3万円引きは大きい！ 第4世代有機ELを搭載するLGの26.5型WQHDディスプレーがタイムセールで30％オフ！

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LGの26.5型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、LGの26.5型WQHDゲーミングディスプレー「LG UltraGear 27GX700A-B」が販売中だ。参考価格は9万9818円だが、タイムセールにより30％オフの6万9980円で購入できる（5月15日時点）。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）の第4世代有機ELパネル（プライマリーRGBタンデムテクノロジー）を採用する26.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは280Hz、応答速度は0.03ms（GTG）、輝度は最大1500cd/㎡など。

輝かしい進化を遂げた有機ELディスプレー

ユーザーレビューを見ると、「現状の有機ELディスプレーの中ではかなり優秀」「黒がはっきりと黒く見えて感動」「残像感がなく、目が疲れない」といった声が寄せられている。進化した第4世代有機ELがポイントになっているようだ。タイムセール中は6万円台で購入できるため、高水準の有機ELディスプレーをお得に購入したい人は早めにチェックしてみてほしい。