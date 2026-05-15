Core Ultra 7・32GBメモリ・1TB SSDを詰め込んで、重さは1.12kg。LG gramが22％オフの20.8万円

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【Amazonで割引中】LG ノートパソコン「LG gram（14Z90S-GD87J）」をチェック！

LGのノートパソコン「LG gram（14Z90S-GD87J）」がAmazonで割引対象。参考価格267,182円のところ、22％オフの208,000円で販売中。

LG gram（14Z90S-GD87J）は、Core Ultra 7 155Hに32GBメモリ、1TB SSDを搭載しながら、重さは約1120g。軽さを優先したモバイルノートというより、ちゃんと性能を積んだまま軽くしたような構成になっている。

①14型・16:10ディスプレイ搭載

14型ディスプレイは1920×1200ドットの16:10仕様。一般的なフルHDより縦方向が広く、WebやExcelも表示領域を確保しやすい。IPS液晶やDCI-P3 99％対応、アンチグレア仕様も特徴だ。

②Core Ultra 7＋32GBメモリ搭載

Core Ultra 7 155Hに32GBメモリ、1TB SSDを搭載。インテル Arc グラフィックスも備える。メモリはLPDDR5X 6400MHz仕様で増設不可。SSD用の空きM.2 2280スロットも用意されている。

③Thunderbolt 4・最大31時間駆動対応

USB Type-C×2、USB Type-A×2、HDMI出力を搭載。Wi-Fi 6Eや顔認証にも対応。72Whバッテリーを備え、駆動時間は最大31時間としている。MIL-STD-810H準拠の耐久試験もクリアしている。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 7 155H

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】14型 IPS液晶（1920×1200／16:10）

【重量】約1120g

【バッテリー駆動】最大31時間

【OS】Windows 11 Home