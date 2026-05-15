予測不能な脳破壊系クソマンガ『ポプテピピック』3巻まで11円、7巻まで半額ですぅ♪【Kindle漫画セール情報】

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『ポプテピピック』がセール中です。1～3巻が11円、4～7巻が50%オフ。

まあ、一言で言うとクソマンガなんですが、他のクソマンガと違うところがあるとすれば、くせになるクソマンガという新たな地平を切り開いた稀有なクソマンガということでしょうか。

基本的に単話4コマの集合です。主人公がポプ子とピピ美という2人の女学生という点だけが共通フォーマットで、前後のつながりもなく、唐突にまったく違う話がはじまってわけのわからない落ちで終わります。そんな漫画の単行本が早7巻まで発行、アニメ化までされているという事実。世の中が狂っていることを証明するための裁判があったら、証拠品として扱われそうな漫画です。まあ、アニメも大概狂ってましたけど。

だがそれがいい！！

たまーに唐突にセールをする本書ですが、いつも一瞬で終わってしまうので気になる方はお早めに！

大川ぶくぶセンセイはXの更新もマメにされてて偉いなーといつも思う

ポプテピピック

大川ぶくぶ (著)

全7巻（続巻）

1,969円 第1巻～第3巻（1巻あたり）

11円 (99%オフ)

第4巻～第7巻（1巻あたり）

473円 (50%オフ)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

一見シュールで意味不明なのに、読むたびに笑いが込み上げてくる中毒性抜群のギャグセンスが魅力の4コマ漫画。毎回、意味不明な展開、突然のアニメパロディ、ゲームオマージュ、時事ネタなんでもありな無軌道さに脳をやられる人続出。「現代社会の狂気」を具現化したような稀代のクソマンガ。もうこれ以上褒め言葉を思いつかないので今回はこの辺で！