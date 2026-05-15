梅雨になる前にセールで買っちゃえ！ アディダスのゴアテックスシューズが45%オフで安い

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アディダスのテレックス トレイルメーカー 2 GORE-TEXが、Amazonにて45%OFFの10,285円で販売されています！

テレックス トレイルメーカー 2 GORE-TEXは、ざっくり言えば「雨に強い、歩きやすい、でも見た目はゴツすぎない」ハイキングシューズです。GORE-TEXによる防水性で足をドライに保ちつつ、EVAミッドソールで履き心地にも配慮。アウトソールにはグリップ力に優れるContinentalラバーを採用しています。つまり、雨の日の駅までの道から、休日のちょっとした山道まで、足元の不安をかなり減らしてくれるタイプです

いかにも登山靴です、という圧の強さが少ないのもポイントです。ハイキング用ではありますが、スニーカー感覚で履きやすいので、「本格的な山道具まではいらないけど、普通のスニーカーだと雨の日や砂利道が不安」という人にちょうどいい立ち位置。気合いを入れすぎず、でも足元だけはちゃっかり高機能です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日でも足元を守るGORE-TEX

防水性に優れたGORE-TEXを採用し、足をドライに保ちやすいのが大きな特徴です。雨の日の通勤・通学、旅行先での悪天候、ぬかるんだ道でも「うわ、靴下までいった……」を避けやすいのがありがたいところです。

歩きやすさに効くEVAミッドソール

EVAミッドソールにより、クッション性と快適なフィット感を狙った設計です。ハイキングシューズと聞くと重そうに感じますが、これは日常でも履きやすい軽快寄り。長く歩く日にも頼りやすい一足です。

濡れた路面にも強いContinentalラバー

アウトソールにはグリップ力に優れるContinentalラバーを採用。濡れた道や乾いた道でしっかり踏ん張りやすい仕様です。雨の日のタイル、砂利道、ちょっとした坂道など、「普通のスニーカーだと少し不安」な場面で効いてきます。

靴紐を結ぶ手間もなし

移動時でも簡単にシューレースを締め直しできるスピードレーシングシステムを採用。パーツをつまんで引っ張るだけで締め具合を調整できます。

まとめ：「濡れない」はもちろん、グリップ力も欲しい人に

参考価格：18,700円

現在の価格：10,285円［45%OFF］

アディダスのテレックス トレイルメーカー 2 GORE-TEXをおすすめしたいのは、雨の日に靴下が濡れるだけで1日のテンションが2段階くらい下がる人です。GORE-TEX搭載なので、急な雨や濡れた路面でも足元を守りやすいのが魅力。さらにContinentalラバーアウトソールにより、濡れた道でも乾いた道でもグリップ力を発揮するとされています。傘は忘れても、足元だけは守ってくれます。

また、旅行やフェス、キャンプ、ちょっとしたハイキングにも向いています。歩く時間が長い日は、靴の快適さがそのまま機嫌に直結しますからね。「せっかく出かけたのに、足が疲れて無言になる」という悲劇を避けたい人にはかなり有力。街でも履けて、雨にも強くて、軽いアウトドアにも対応。靴箱に1足あると、出番がじわじわ増えるタイプです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。