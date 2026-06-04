Amazonセール情報大紹介！ 第1841回
Core Ultraではなく“第12世代Core Hシリーズ”。ACEMAGICの16GB搭載ノートがAmazonで約10万円に
2026年06月04日 13時00分更新
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【Amazonで割引中】ACEMAGIC 15.6型ノートPC「LX15Pro」をチェック！
ACEMAGICの15.6型ノートPC「LX15Pro」がAmazonで割引対象。参考価格109,880円のところ、9％オフの99,880円で販売中。
最近のノートPC市場は、Core UltraやSnapdragon Xなど、省電力やAI機能を重視したモデルがかなり増えてきた。一方で、「LX15Pro」は第12世代Core i5-12600Hを搭載。CPU性能を重視した“Hシリーズ”構成を採用する。
16GBメモリや512GB SSDも備えるほか、ブラウザーを複数開きながら作業したり、オンライン会議とOffice作業を並行したりと、CPU負荷がかかりやすい用途も意識した構成となっている。
①12コア16スレッドのCore i5搭載
第12世代Core i5-12600Hを搭載し、12コア16スレッドや最大4.5GHz動作に対応。16GBメモリも備えた構成となっている。
②USB Type-CやWi-Fi 6にも対応
USB3.2×3やType-C、HDMIを装備するほか、Wi-Fi 6やBluetooth 5.2にも対応。周辺機器をまとめて接続しやすい。
③Iris Xeグラフィックスや512GB SSD搭載
Intel Iris Xeグラフィックスを内蔵するほか、512GB NVMe SSDを搭載。Windows 11 ProやWebカメラも備える。
製品スペック
【CPU】第12世代 Intel Core i5-12600H
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB NVMe SSD
【ディスプレイ】15.6型 フルHD
【通信】Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2
【OS】Windows 11 Pro
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