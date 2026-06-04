Core Ultraではなく“第12世代Core Hシリーズ”。ACEMAGICの16GB搭載ノートがAmazonで約10万円に

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【Amazonで割引中】ACEMAGIC 15.6型ノートPC「LX15Pro」をチェック！

ACEMAGICの15.6型ノートPC「LX15Pro」がAmazonで割引対象。参考価格109,880円のところ、9％オフの99,880円で販売中。

最近のノートPC市場は、Core UltraやSnapdragon Xなど、省電力やAI機能を重視したモデルがかなり増えてきた。一方で、「LX15Pro」は第12世代Core i5-12600Hを搭載。CPU性能を重視した“Hシリーズ”構成を採用する。

16GBメモリや512GB SSDも備えるほか、ブラウザーを複数開きながら作業したり、オンライン会議とOffice作業を並行したりと、CPU負荷がかかりやすい用途も意識した構成となっている。

①12コア16スレッドのCore i5搭載

第12世代Core i5-12600Hを搭載し、12コア16スレッドや最大4.5GHz動作に対応。16GBメモリも備えた構成となっている。

②USB Type-CやWi-Fi 6にも対応

USB3.2×3やType-C、HDMIを装備するほか、Wi-Fi 6やBluetooth 5.2にも対応。周辺機器をまとめて接続しやすい。

③Iris Xeグラフィックスや512GB SSD搭載

Intel Iris Xeグラフィックスを内蔵するほか、512GB NVMe SSDを搭載。Windows 11 ProやWebカメラも備える。

製品スペック

【CPU】第12世代 Intel Core i5-12600H

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB NVMe SSD

【ディスプレイ】15.6型 フルHD

【通信】Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2

【OS】Windows 11 Pro