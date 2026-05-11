Kindle漫画セール情報「推し漫」 第138回
海外ドラマのような脱出サバイバルホラー『いばらの王』が67%オフ【Kindle漫画セール情報】
2026年05月11日 19時00分更新
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海外ドラマは好きですか？ 私は大好物です。
そんなわけで岩原裕二センセイの描くデストピア・サバイバル・ホラー『いばらの王』が67%オフセール中です。
本作は、原因不明の石化病で人類の大半が死滅した世界で、生き残った人間たちが石化病の進行に怯えながら、未知のモンスターを相手にサバイバルし、荒廃した世界の謎を追っていくというストーリー。本作が連載していた2000年初期は『24-TWENTY FOUR-』や『LOST』といった米国発海外ドラマの黄金期。”極限状態における謎解きミステリー”が大きな盛り上がりを見せていた時期で、本作も海外ドラマも楽しみにしていた私なのでした。
もちろん、今読んでもめっちゃ面白いですよ！
キャラはかわいいけど描写はグロい、それが「いばらの王」
いばらの王
岩原 裕二 (著)
全6巻（完結）
1,224円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
生き残ったわずか7人の男女は、施設からの脱出を目指しながら、互いの信頼を築き、過去の秘密や欲望と向き合っていく。カスミは姉の影を追いながら、絶望的な状況の中で「生きる」ことの意味を問い続け、やがて驚愕の真実へと辿り着く――。
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