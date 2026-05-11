海外ドラマのような脱出サバイバルホラー『いばらの王』が67%オフ【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

海外ドラマは好きですか？ 私は大好物です。

そんなわけで岩原裕二センセイの描くデストピア・サバイバル・ホラー『いばらの王』が67%オフセール中です。

本作は、原因不明の石化病で人類の大半が死滅した世界で、生き残った人間たちが石化病の進行に怯えながら、未知のモンスターを相手にサバイバルし、荒廃した世界の謎を追っていくというストーリー。本作が連載していた2000年初期は『24-TWENTY FOUR-』や『LOST』といった米国発海外ドラマの黄金期。”極限状態における謎解きミステリー”が大きな盛り上がりを見せていた時期で、本作も海外ドラマも楽しみにしていた私なのでした。

もちろん、今読んでもめっちゃ面白いですよ！

キャラはかわいいけど描写はグロい、それが「いばらの王」

いばらの王

岩原 裕二 (著)

全6巻（完結）

1,224円

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

原因不明の石化病「メドゥーサ」が世界中に蔓延し、人類の半数が命を落とした。選ばれた160人の人類は、治療法が見つかるまでの期間、コールドスリープで眠りにつき人類の未来を託される。その一人である少女・カスミは、双子の姉・シズクとの再会を夢見て眠りにつく。しかし眠りから覚め目にしたのは、巨大ないばらに覆われた施設、異形のモンスターが徘徊し、目覚めた者たちが次々と命を落としていく、まったく予想もしなかった未来だった。



生き残ったわずか7人の男女は、施設からの脱出を目指しながら、互いの信頼を築き、過去の秘密や欲望と向き合っていく。カスミは姉の影を追いながら、絶望的な状況の中で「生きる」ことの意味を問い続け、やがて驚愕の真実へと辿り着く――。