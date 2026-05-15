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【プライムビデオ】「夜桜さんちの大作戦」第2期が見放題に！ 気になる「ニワトリ・ファイター」も登場
2026年05月15日 17時00分更新
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「皮下 真率いる犯罪組織・タンポポを殲滅し「夜桜前線」を見事完遂。さらに太陽と六美の結婚披露宴も無事に行われ、平穏な日常を送っていた夜桜家……だったが、新たな任務が発生――!? ある日、太陽は夢の中で夜桜家初代当主の夜桜つぼみと対話する。彼女が告げたのは「私を殺して」という願いと、2つの必要なもの。つぼみの言葉に従い、そのカギを握る皮下との接触をするため太陽は銀級スパイ試験に挑戦するが、「今年の合格者は0」と噂される最凶試験官たちが待ち受ける！ そしていよいよ、動き出したのは不敵な笑みを浮かべる六美たちの父・夜桜 百。謎に包まれた彼の目的とは!?」
(C)権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS
「夜桜さんちの大作戦 第2期」
ボリューム：4エピソード（定期更新）
監督：湊未來、中津川孝広
出演：川島零士、本渡 楓、小西克幸ほか
「これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。街が破壊され、絶望に暮れる人々……。誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が――！ 「テメーら、トサカにくるぜ！！」人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
©Shu Sakuratani/Kino-HERO's, VIZ Media
「ニワトリ・ファイター」
ボリューム：5エピソード（定期更新）
監督：鈴木大介
出演：三宅健太、本多真梨子、井澤詩織ほか
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