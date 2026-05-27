Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第51回
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去年の今頃流行ってた“おっさん剣聖” 今でもプライムビデオで見放題でした！
2026年05月27日 17時00分更新
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「片田舎で道場を構えるしがない剣術師範の中年、ベリル・ガーデナント。剣士としての頂を目指した日々は遠く過ぎ去り、自身の実力に気持ちの折り合いをつけてのんびり過ごしていた彼のもとへ今や王国騎士団長にまで出世した元弟子の一人、アリューシアが十年の時を経て来訪する。「先生を騎士団付きの特別指南役として推薦し、無事承認されました」このまま田舎暮らしで静かに生涯を終える、それでも構わないと割り切っていたベリルの運命が、大きく変わる――！ 都会での生活。大きく成長した元弟子たちとの再会。新たな仲間、そして強敵との巡り会い。「俺みたいな峠を過ぎたおっさんには、荷が重すぎるよ……」そう思うベリルだが、長きにわたり実直に鍛え続けた剣の腕は“片田舎の剣聖”と称されるほどの凄まじい領域に達していて――」
「片田舎のおっさん、剣聖になる」
ボリューム：12エピソード
監督：鹿住朗生
出演：平田広明、東山奈央、上田瞳ほか
「異世界に転移し、勇者となった春原日向。ダークエルフのマリアベル、亜人族のメイ、神官のセシルと共についに魔王を討伐。役目を終えた日向は現世へと帰還を果たし元の生活に戻る、はずだったが……それから1ヵ月、マリアベルが日向の住むマンションにやって来る。目的は日向と結ばれるため!? 同級生の持田咲良も巻き込んで、ちょっとだけ（？）愛が重いマリアベルとの甘くて刺激的な逆異世界同棲ラブコメが幕を開ける！」
©中乃空・竹書房／ウェイブ
「ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた」
ボリューム：12エピソード
監督：所俊克
出演：髙橋ミナミ、河村梨恵、丸山京夏ほか
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