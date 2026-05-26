Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第47回
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“先生が謎を解いてしまうから。”って何事!? アニメ「中禅寺先生物怪講義録」が気になりすぎる【プライムビデオ】
2026年05月26日 12時00分更新
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「舞台は戦後間もない昭和23年、東京。新制高校の二年生に進級した日下部栞奈は、国語の新任講師・中禅寺秋彦と出会う。栞奈の周囲では、怪異にまつわる奇々怪々な事件が次々と発生。今日もまた、栞奈は助けを求め、仏頂面の中禅寺先生が待つ図書準備室の扉を開けるのだった――」
「中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。」
ボリューム：12エピソード
監督：熊野千尋
出演：前田佳織里、小西克幸、立花慎之介ほか
「国立署の新米刑事、宝生麗子は世界的に有名な「宝生グループ」のお嬢様。「風祭モータース」の御曹司である風祭警部の下で、数々の事件に奮闘中。大豪邸に帰ると、地味なパンツスーツからドレスに着替えてディナーを楽しむ麗子だが、難解な事件にぶちあたるたびに、その一部始終を相談する相手は“執事兼運転手”の影山。「お嬢様の目は節穴でございますか？」暴言すれすれの毒舌で麗子の推理力のなさを指摘しつつも、影山は鮮やかに事件の謎を解き明かしていく」
「謎解きはディナーのあとで」
ボリューム：12エピソード
監督：増原光幸
出演：花澤香菜、梶裕貴、宮野真守ほか
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