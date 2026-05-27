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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第50回

話題のアニメが揃ってる！ コスパ最強のサブスク動画配信サービス

終末なのにホテル営業中!? ヤチヨさんのダンスOPも大好評だった異色作「アポカリプスホテル」が見放題！

2026年05月27日 12時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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「人類がいなくなり、長い年月が流れた地球。日本の首都・東京の銀座にあるホテル『銀河楼』では、ホテリエロボットのヤチヨと従業員ロボットたちが、オーナーの帰還と、再び人類のお客様を迎える時を待っていた。が――100年ぶりにやってきたお客様は、地球外生命体だった。次々に訪れる彼らの目的は、宿泊か、侵略か、はたまたどちらでもないのか……『銀河楼』の威信をかけたヤチヨたちのおもてなしが、今、始まる――」
©アポカリプスホテル製作委員会

アポカリプスホテル
ボリューム：12エピソード
監督：春藤佳奈
出演：白砂沙帆、諸星すみれ、東地宏樹ほか

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「『お兄さん、私のことタイプなんだ～？』ある日の球場で、ギャルなビール売り子に絡まれた!?　日々たくさんの人が集まり、働き、笑い合い、人間ドラマが生まれるこの場所は、まるで一つの「町」のよう！　さあ、あなたもボールパークの「住人」になりませんか!?　プロ野球に携わるすべての人々に捧ぐ笑顔と涙の球場愛コメディー！！」
©須賀達郎・講談社／「ボールパークでつかまえて！」製作委員会

ボールパークでつかまえて！
ボリューム：12エピソード
監督：北村淳一
出演：ファイルーズあい、猪股慧士ほか

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