Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第49回
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プロヒーローじゃなくても、誰かを救える！ ヒロアカスピンオフ「ヴィジランテ」は路地裏から始まるもうひとつの英雄譚【プライムビデオ】
2026年05月26日 20時00分更新
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「脳神経学博士スキナーの陰謀に対抗すべく、世界中から集められた5人のエージェントチーム『ラザロ』。彼らは、人類を救うことができるのか？」
©2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved
「LAZARUS ラザロ」
ボリューム：13エピソード
監督：渡辺信一郎
出演：宮野真守、古川慎、内田真礼ほか
「灰廻航一（はいまわりこういち）は、ヒーローに憧れながらも夢を諦めた冴えない大学生。そんな彼の密かな楽しみは、オールマイトのコスプレ姿で街を徘徊し、プロヒーローを気取って人助けに勤しむことだった。平凡な毎日を送っていた航一だったが、無許可でゲリラライブを行う自称アイドル・ポップ☆ステップ、「クズ専門の“掃除屋”」を名乗る謎の覆面男・ナックルダスターに出会い、「ヴィジランテ」の活動に巻き込まれていく。非合法に人々を救ける彼らは、秩序を乱す犯罪者か、正義の自警団か。“非合法ヒーロー”「ヴィジランテ」の物語が幕を開ける――！
© 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会」
「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」
ボリューム：24エピソード
監督：鈴木健一
出演：梅田修一朗、長谷川育美、間宮康弘ほか
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