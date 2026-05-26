幼なじみの魔女と同居生活!? 魔法も恋もドタバタすぎるアニメ「ウィッチウォッチ」【プライムビデオ】

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「地元（まえばし）で魔女ってエモエモじゃない!? 群馬県前橋市。高校1年生・赤城（あかぎ）ユイナの“普通にまぁ”な物足りない日常は……「じゃあ君、魔女になってみてよ」謎のカエル、ケロッペの登場で一変！ 部屋のクローゼットは不思議な空間に繋がっていて――新里（にいさと）アズ「アンタには魔女になる本気度が足りない！」北原（きたはら）キョウカ「……喧嘩はやめて、お客さんの願い叶えない？」三俣（みつまた）チョコ「夢が見れるって素敵だよ！ ハピハピチョコちゃんだよ！」上泉（かみいずみ）マイ「私、長いものには巻かれろタイプなの♪」うん、5人だとなんか楽しいことが起きる気がする!! 最高に刺激的な魔女、私たち前橋ウィッチーズが、あなたの願いを叶えます。赤城ユイナ「ここは、あなただけのお花屋さん。心の奥にある、あなたのお花、咲かせる場所」歌って踊る、魔法の花屋、ミラクルに本日開店！」

©PROJECT MBW 「前橋ウィッチーズ」

ボリューム：12エピソード

監督：山元隼一

出演：春日さくら、咲川ひなの、本村玲奈ほか

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