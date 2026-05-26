Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第48回
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幼なじみの魔女と同居生活!? 魔法も恋もドタバタすぎるアニメ「ウィッチウォッチ」【プライムビデオ】
2026年05月26日 17時00分更新
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「地元（まえばし）で魔女ってエモエモじゃない!? 群馬県前橋市。高校1年生・赤城（あかぎ）ユイナの“普通にまぁ”な物足りない日常は……「じゃあ君、魔女になってみてよ」謎のカエル、ケロッペの登場で一変！ 部屋のクローゼットは不思議な空間に繋がっていて――新里（にいさと）アズ「アンタには魔女になる本気度が足りない！」北原（きたはら）キョウカ「……喧嘩はやめて、お客さんの願い叶えない？」三俣（みつまた）チョコ「夢が見れるって素敵だよ！ ハピハピチョコちゃんだよ！」上泉（かみいずみ）マイ「私、長いものには巻かれろタイプなの♪」うん、5人だとなんか楽しいことが起きる気がする!! 最高に刺激的な魔女、私たち前橋ウィッチーズが、あなたの願いを叶えます。赤城ユイナ「ここは、あなただけのお花屋さん。心の奥にある、あなたのお花、咲かせる場所」歌って踊る、魔法の花屋、ミラクルに本日開店！」
©PROJECT MBW
「前橋ウィッチーズ」
ボリューム：12エピソード
監督：山元隼一
出演：春日さくら、咲川ひなの、本村玲奈ほか
「乙木守仁は、鬼の力を持つ少年。そのモリヒトの元に、魔女修行から幼馴染のニコが帰ってきた！ 古い盟約に従い、ニコと同居することになるモリヒト。一方、ニコはモリヒトとの再会にワクワクドキドキ胸をときめかせていた。“ドジっ子”ニコが巻き起こす回避不能で奇想天外なトラブルに負けず、予言された災いからニコを守ることはできるのか!? ニコとモリヒトのマジカルコメディ開幕！」
「ウィッチウォッチ」
ボリューム：25エピソード
監督：博史池畠
出演：川口莉奈、鈴木崚汰、天﨑滉平ほか
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