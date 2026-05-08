GORE-TEXで1万円切り！ “雨でも歩く日の靴”の正解、アディダスの防水アウトドアシューズがセール中

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雨の日も山道もこれでいける

TERREX SKYCHASER AX5 GTXが45%OFF！

アディダスのTERREX SKYCHASER AX5 GTXが、Amazonにて45%OFFの9,680円で販売されています！

TERREX SKYCHASER AX5 GTXは、名前からしてもう“山を追いかける気満々”という感じですが、実際には街でも履きやすい頼れるアウトドアシューズです。

防水透湿性に優れたGORE-TEXメンブレンを採用しているため、雨やぬかるみを気にせず歩きやすいのが大きな魅力。ただゴツいだけではなく、軽快に動ける設計なので「登山靴はちょっと大げさ。でも普通のスニーカーだと不安」という気分にもフィットします。

足元を支えるのは、クッション性と安定感を両立する「LIGHTMOTION EVA」ミッドソールと、グリップ力に優れた「Continental」ラバーアウトソール。起伏のある道や濡れた路面でも踏ん張りやすく、アウトドア用としての安心感があります。

見た目もスポーティーな雰囲気なので、キャンプ、旅行、フェス、雨の日の通勤まで守備範囲はかなり広め。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

TERREX SKYCHASER AX5 GTXの特徴

雨の日に強いGORE-TEX搭載

防水透湿性に優れたGORE-TEXメンブレンを採用しているため、雨や濡れた路面でも足元を守りやすい仕様です。レインシューズほど大げさに見えず、普段の服にも合わせやすいのがうれしいところです。

歩きやすさを支えるクッション性

軽量ながら優れたクッション性と安定性を提供するLIGHTMOTION EVAミッドソールにより、軽快な履き心地とクッション性を両立。街歩きからアウトドアまで、長めに歩く日にも使いやすい設計です。

Continentalラバーでしっかりグリップ

アウトソールにはContinentalラバーを採用。濡れた路面や未舗装路でもグリップ力を発揮しやすく、キャンプ場やハイキングコースでも頼りになります。

まとめ：「普通のスニーカーじゃ不安」な日に履きたい

参考価格：17,600円

現在の価格：9,680円［45%OFF］

adidasのTERREX SKYCHASER AX5 GTXをおすすめしたいのは、「雨の日用のちゃんとした靴が欲しいけど、レインブーツは重いし蒸れそう」と思っている人。

GORE-TEX搭載なので、天気が怪しい日でも気軽に履きやすく、見た目はスニーカー寄り。雨対策をしているのに、「いかにも対策しました感」が出にくいのがいいところです。「普通のスニーカーじゃ不安」な日に履きたいシューズですね。

また、週末にキャンプや低山ハイクへ行く人、旅行先でよく歩く人にもかなり向いています。舗装路だけでなく、砂利道や土の道も歩きやすい設計なので、「今日はちょっと歩くぞ」という日に頼れる相棒になります。普段履きできる見た目で、アウトドア性能もきっちり持っているので、買ったあとに履く機会が多いでしょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。