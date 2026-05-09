そろそろ運動しなきゃ。でも1万円を超える靴はちょっと……それなら、安心のアシックスのランニングシューズがセール中

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アシックスのGEL-CONTEND 9 ランニングシューズが、Amazonにて13%OFFの6,709円で販売されています！

GEL-CONTEND 9は、これから走り始めたい人にも、日々のウォーキング用にちゃんとした靴がほしい人にもハマりやすい、実用派のランニングシューズ。

後足部には「GELテクノロジー」を搭載し、着地時の衝撃をやわらげる設計。さらにミッドソールには「AMPLIFOAM+クッション」を採用しており、足裏にほどよい柔らかさを感じられるのがポイントです。

足の動きに合わせて伸縮し、高い通気性と快適なフィット感を提供するエンジニアードメッシュアッパーにより、足の動きに合わせてフィットしやすい作りになっています。

いきなり本気のレーシングモデルに行くのはちょっと怖い、でもスニーカーよりは走れる靴がほしい。そんな絶妙なところにスッと入ってくる一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

着地の衝撃をやわらげる設計

後足部にGELテクノロジーと、ミッドソールには柔らかさと耐久性を向上されたAMPLIFOAM+クッションを搭載。足裏の当たりをソフトにしつつ、毎日のランニングやウォーキングで使いやすいクッション性を備えています。

メッシュアッパーで、足に自然にフィット

アッパーにはエンジニアードメッシュを採用。足の動きに合わせて伸縮しやすく、快適なフィット感を目指した作りです。

モダンなデザインで、毎日使える一足

ミッドソールを活かし、シンプルかつ現代的なデザインに。ランニングだけでなく、ウォーキングやジム用にも使いやすい出番多めな一足です。

まとめ：歩く日も走る日もこれでいい

参考価格：7,700円

現在の価格：6,709円［13%OFF］

asicsのGEL-CONTEND 9 ランニングシューズをおすすめしたいのは、「ガチ勢ではないけれど、そろそろ運動靴をちゃんとしたい」という人です。ランニング初心者、休日の軽いジョギング派、健康のために歩く時間を増やしたい人にはかなりちょうどいい存在。クッション性、通気性、安定感のバランスが取れているので、最初の一足として選びやすいです。

高機能すぎるシューズに気後れする必要もなく、かといって普段履きスニーカーで走るより安心感がある。つまり、運動を始めるときの言い訳を減らす靴といえるかもしれません。

また、ランニング専用としてだけでなく、通勤や散歩、旅行中の街歩きにも使いやすいのが魅力です。見た目もスポーツシューズとして素直なデザインなので、ウェアを本格的にそろえなくても合わせやすい。走る日も歩く日も、とりあえず履いておけば足元がラク、というのはかなり大事。

運動不足をどうにかしたいけれど、いきなりテンション高めのランニング生活に突入する自信はない。そんな人にこそ、GEL-CONTEND 9は「まずはこれでいいじゃないですか」と言いたくなる一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。