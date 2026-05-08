省スペースでも実力派のデスクトップPC。Core i7-14700搭載「Dell Slim」が今なら19万円台

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【Amazonで割引中】Dell デスクトップパソコン「Dell Slim ECS1250（SD60-GHA）」をチェック！

Dellのデスクトップパソコン「Dell Slim ECS1250（SD60-GHA）」がAmazonで割引対象。参考価格207,980円のところ、7％オフの192,980円で販売中。

ミニPCほど割り切らなくていい。かといって、大きなタワーPCをデスク下に置くほどでもない。Dellの「Dell Slim ECS1250」は、そんな需要に応えるスリムデスクトップだ。幅約95mmの筐体にCore i7-14700を搭載し、前面USBポートやSDカードスロット、メモリ・ストレージ拡張の余地もしっかり備えている。ノートPCまわりにUSBハブや変換アダプターが増えがちな人にとって、かなり気になる存在といえそうだ。

①幅95mmのスリム筐体

Dell Slim ECS1250は、高さ303.5mm、幅95mm、奥行き293mmのスリム筐体を採用している。いわゆるミニPCほど小さくはないが、一般的なタワーPCより設置スペースを取りにくいサイズ感。デスク周りを圧迫しにくく、据え置きPCを置きたい人でも導入しやすい。

②前面USB Type-CとSDカード

前面にはUSB3.2 Gen1 Type-A×1、USB3.2 Gen1 Type-C×1、USB2.0 Type-A×2、SDカードスロットを搭載。背面にもUSB端子、HDMI、DisplayPort、有線LANを備える。前後に複数の端子を用意しており、周辺機器やディスプレイを直接つなぎやすい構成。

③メモリ最大64GB対応

標準構成は16GBメモリと512GB SSD。メモリは最大64GBまで対応し、SSDやHDDの追加にも対応する。さらにPCIeスロットも備え、後から構成を変更できる余地もある。1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービスとHDD返却不要サービスが付く点も特徴だ。

製品スペック

【CPU】Core i7-14700（20コア）

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【サイズ】幅95mm

【拡張】メモリ最大64GB対応