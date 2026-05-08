Amazonセール情報大紹介！ 第1728回
場所取らない、でもしっかり気持ちいい。置き場所を選ばない“クッションマッサージ機”が4,000円台！
2026年05月08日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ALINCO（アルインコ）「クッションマッサージ めぐり」をチェック！
ALINCO（アルインコ）の「クッションマッサージ めぐり」がAmazonタイムセール対象。参考価格6,980円のところ、36％オフの4,480円で販売中。
肩や腰がつらい日でも、「マッサージチェアを置くほどではない」と感じる人は多いはずだ。実際、大型モデルはサイズも価格も重く、気軽に導入できるものではない。
アルインコの「クッションマッサージ めぐり」は、そうした“大げさなマッサージ機はいらない”人に向くクッション型モデル。大小4つのもみ玉とヒーター機能を備えた管理医療機器で、ソファや椅子でくつろぎながら使いやすい。
①肩・腰・足裏まで、場所を変えて使える
背もたれに置いて肩や腰に使うだけでなく、床に置いてふくらはぎや足裏に当てることもできる。クッション型なので場所を固定せず使いやすく、「今日は腰」「今日は足」みたいに、その日の疲れに合わせて動かしやすい。
②大小4つのもみ玉とヒーター機能
左右のもみ玉には大小4つの突起があり、肩や腰、背中などを押すように動く。ヒーター機能も備えており、もみ玉部分を人肌程度に温めながら使えるのも特徴。
③ボタンひとつで使えて、15分で自動オフ
操作は電源ボタンを押すだけとシンプル。ヒーターの切り替えも同じボタンで行える。15分のオートオフ機能もあり、ソファでくつろぎながら使いやすい。カバーを掛ければ、もみ玉の当たりをやわらげることもできる。
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