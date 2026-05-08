会議で“メモ取り”に必死になってない？ 要約までAIに任せられるボイスレコーダー「Notta Memo」が割引中

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【Amazonで割引中】Notta AIボイスレコーダー「Notta Memo」をチェック！

NottaのAIボイスレコーダー「Notta Memo」がAmazonで割引対象。参考価格23,500円のところ、10％オフの21,150円で販売中。

会議中、話を聞きながらメモを取る。あとで議事録用に整理する。録音はしていても、あとから全部聞き返す時間はない。その場で取ったメモを頼りに、なんとか内容を思い出している人も多いはずだ。打ち合わせが増えるほど、“会議後の作業”に時間は奪われていく。



Nottaの「Notta Memo」は、録音した音声の文字起こしやAI要約に対応したAIボイスレコーダー。本来の“対話”に集中するための強力な選択肢になりそうだ。

①スマホに付けたまま持ち歩ける薄型デザイン

Notta Memoは、厚さ約0.4cm、重さ28gの薄型ボイスレコーダー。専用マグネットケースが付属し、スマホ背面に装着して持ち歩ける。録音は本体操作ですぐ始められるため、会議や打ち合わせ前でも慌てにくい。

②会議と通話で録音モードを切り替えられる

本体には4つのアレイマイクと1つの骨伝導マイクを搭載。会議時は卓上や手持ちで使え、通話時はスマホ通話の録音にも対応する。録音した音声は文字起こしや要約にも対応し、あとから会話内容を振り返りやすい。

③録った音声を、あとから確認しやすい

録音した内容はNottaアプリから確認・共有できる。Zoom、Google Meet、Teams、WebexなどのWeb会議にも対応。購入時には、月300分の文字起こしやAI要約が使えるスタータープランも付属する。