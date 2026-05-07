雨の日も悪路もこれでいい。これぞアウトドアブランドの機能美、SALOMONのGORE-TEXシューズが30%オフ

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サロモンのXA PRO 3D GORE-TEXが、Amazonにて30%OFFの14,630円で販売されています！

ギャラクシー 6 GX7256は、もともとトレイルランニングシューズとして人気を集めてきた「XA PRO 3D」系のタフさに、防水仕様を足した頼れる一足です。GORE-TEXメンブレンにより、雨やぬかるみから足を守りつつ、日常使いしやすいスニーカーとして仕上げられているのがポイント。見た目は都会派、足元の中身はわりと山育ち。

アウトソールには「All Terrain Contagrip」を採用し、濡れた地面でも安定性とトラクションを発揮。さらに、「3D Advanced Chassis」により足運びの安定感を高めました。サロモンお得意のQuicklaceによってシュッと素早くフィット調整できるのもらしいところ。スニーカー感覚で履けるのに、ちょっとした悪路や雨上がりの路面でも安心のシューズです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

防水だけじゃない、全天候型の安心感

GORE-TEXメンブレンを備え、雨やぬかるみのある路面でも足を守りやすい仕様。雨の日に靴下まで濡れるあの敗北感を、かなり遠ざけてくれます。

濡れた路面でも頼れるグリップ

All Terrain Contagripによるアウトソールが、濡れた地面でもトラクションを発揮。駅までの道、石畳、雨上がりの公園など、地味に滑りやすい日常の難所で頼りになります。

シュッと締まるQuicklaceの快適さ

ロックパーツをスライドさせるだけで、片手でも素早く締め付けや緩めができるQuicklaceにより、靴ひもを結ぶ手間を減らしてフィット感を調整できます。ほどけた靴ひもにイラッとする時間を減らせるだけでも、朝の機嫌はだいぶ守られるはず。

まとめ：雨の日も悪路もまとめて任せられる

参考価格：20,900円

現在の価格：14,630円［39%OFF］

SALOMONのXA PRO 3D GORE-TEXをおすすめしたいのは、雨の日でも歩く距離が長い人、通勤や旅行で足元の安心感を重視したい人です。防水性だけでなく、グリップや安定感にも力が入っているので、「濡れない靴がほしいけど、いかにも長靴っぽいのはちょっと……」という人にちょうどいい選択肢になります。

休日に街歩きもするし、たまに公園や低山、キャンプ場っぽい場所にも行くという人にも向いています。クッションふわふわ最優先のシューズというより、しっかり支えて、しっかり踏めるタイプなので、足元に“道具感”がほしい人にはかなりハマるはず。

アウトドアブランドの機能美を普段着に混ぜたい人にもぴったりで、「今日は雨か、まあSALOMON履けばいいか」と言える安心感があります。靴箱に1足あると、天気予報を見るストレスがちょっと減るかも。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。