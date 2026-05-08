「コトコト気持ちいい打鍵感」と、実用的なテンキー付きレイアウトを両立。ロジクールのワイヤレスキーボードが割引中

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【Amazonで割引中】ロジクール ワイヤレスメカニカルキーボード「Alto Keys K98MGR」をチェック！

ロジクールのワイヤレスメカニカルキーボード「Alto Keys K98MGR」がAmazonで割引対象。参考価格18,590円のところ、9％オフの16,900円で販売中。

ガスケット構造を採用したメカニカルキーボードは、最近かなり増えてきた。ロジクールの「Alto Keys K98MGR」も、そうした打鍵感重視の流れを意識したようなモデル。テンキー搭載ながら横幅を抑えた98キーサイズやBluetooth／Logi Bolt接続にも対応しており、仕事用として選びやすい“コトコト系”を探している人は気になる1台かも。

①「UniCushion ガスケット」採用の“コトコト”打鍵

「Alto Keys K98MGR」は、ロジクール独自の「UniCushion ガスケット」を採用したメカニカルキーボード。キー入力時の振動を吸収し、「コトコト」とした打鍵音を特徴としている。

②テンキー搭載ながら横幅を抑えた98キーサイズ

テンキーや矢印キーを備えながら、横幅を抑えた98キーサイズを採用。フルサイズよりマウス操作のスペースを確保しやすく、日本語配列にも対応している。仕事用キーボードとして扱いやすい構成だ。

③Bluetooth／Logi Bolt／Easy-Switch対応

BluetoothとLogi Bolt USBレシーバー接続に対応し、Easy-Switch機能で最大3台までの機器を切り替えられる。ノートPCやタブレットを行き来する人にも扱いやすく、USB-Cで充電しながら使えるのも便利。