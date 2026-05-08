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Amazonセール情報大紹介！ 第1725回

この価格で「24GB」なのが一味違う。Core Ultra 5×SSD1TBのLenovoノートPCがセール中

2026年05月08日 12時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Lenovo ノートパソコン「IdeaPad Slim 5（83NC0018JP）」をチェック！

　Lenovoのノートパソコン「IdeaPad Slim 5（83NC0018JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格214,280円のところ、10％オフの192,000円で販売中。

　ブラウザを開きすぎると重い。Zoomをつなぎながら資料を触ると、一瞬動きが止まる。これまで「16GBあれば十分」とされてきたメモリ容量も、最近の使い方では少し心許なくなってきた。

　Lenovoの「IdeaPad Slim 5」は、24GBメモリと1TB SSDを搭載した14型モデル。有機ELディスプレイやWi-Fi 7にも対応し、普段使いの快適さを重視しながら、数年先も見据えて選びやすい構成になっている。画面も性能も容量もケチりたくない人向けの、かなり優等生な14型モバイルノートといえる。

アマゾンでLenovo ノートパソコン「IdeaPad Slim 5（83NC0018JP）」を入手

①24GBメモリ＋1TB SSD

　メモリは24GB、SSDは1TBを搭載。最近の薄型ノートPCでは、あとからメモリを増設できないモデルも多い。このモデルは最初から容量に余裕を持たせた構成になっている。

②14型 有機ELディスプレイ

　14.0型のWUXGA有機ELディスプレイを搭載。16:10比率で縦方向も見やすく、資料やウェブページも表示しやすい。DisplayHDR True Black 500にも対応する。

③USB-C×2＋Wi-Fi 7対応

　USB Type-Cは2基ともPower DeliveryとDisplayPort出力に対応。HDMIやmicroSDカードリーダーも備え、外部ディスプレイ接続もしやすい。Wi-Fi 7やIRカメラ、プライバシーシャッター付きカメラも搭載する。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 5 225H

【メモリ】24GB

【SSD】1TB

【ディスプレイ】14.0型 WUXGA OLED（16:10）

【重量】約1.39kg

アマゾンでLenovo ノートパソコン「IdeaPad Slim 5（83NC0018JP）」を入手
 

・商品名：IdeaPad Slim 5（83NC0018JP）
・メーカー名：Lenovo

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