Snapdragon 8 Gen 3・12GB・ペン付きで6万円台。“全部入り”Yoga Tabが26％オフ

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【Amazonタイムセール】Lenovo タブレット「Yoga Tab（ZAG60177JP）」をチェック！

Lenovoのタブレット「Yoga Tab（ZAG60177JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格85,800円のところ、26％オフの63,400円で販売中。

「ちゃんと動くタブレット」を探しているうちに、結局iPadまで見始めて予算オーバー……。そんな経験がある人への、これはかなり現実的な選択肢だ。中身はSnapdragon 8 Gen 3に12GBメモリ。さらにLenovo Tab Pen Proまで付いて、いまはタイムセール対象。このスペックでこの価格に収まっているのは、なかなか目を引く。

①11.1インチ高解像度ディスプレイと4スピーカー

タブレットを家で使うなら、まず気になるのは動画の見やすさだ。Yoga Tabは11.1型ワイドパネルを搭載し、解像度は3200×2000ドット。さらにDolby Atmos対応の4スピーカーを備えており、映像だけでなく音もしっかり楽しみやすい。

②Lenovo Tab Pen Proが付属する

ペン対応タブレットは珍しくないが、ペンを別で買うとなると一気に面倒になる。Yoga TabはLenovo Tab Pen Proが付属するため、メモや手書き入力をすぐ試しやすい。動画用だけで終わらず、ノート代わりにも使いやすい1台だ。

③DP-Out対応USB Type-Cと薄型ボディ

USB 3.2 Type-CポートはDP-Outに対応し、外部ディスプレイへの出力にも使える。microSDスロットはないものの、本体は約6.2mmとかなり薄い。