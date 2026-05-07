Amazonセール情報大紹介！ 第1721回
地上波が不要派なら“かなりアリ”な選択肢じゃない？ Google TV搭載のPhilips 50型4Kテレビが49,800円、38％オフ
2026年05月07日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Philips 50型4Kチューナーレステレビ「PUH7700」をチェック！
Philipsの50型4Kチューナーレステレビ「PUH7700」がAmazonタイムセール対象。参考価格79,800円のところ、38％オフの49,800円で販売中。
最近はテレビ放送よりも、YouTubeやNetflixを観ている時間の方が長い。そうなると、「地上波チューナーって別になくてもいいかも」と感じる人が増えるのも自然な流れだ。Philipsの50型4Kは、Google TV搭載で49,800円。ネット動画中心で使うなら、これくらいがちょうどいいと感じる人も多そうだ。
①50V型4K UHDディスプレイ搭載
50V型の4K UHDディスプレイを搭載し、映画やスポーツ、ゲームも大きなディスプレイで楽しめる。スタンドなしの本体サイズは約111×64.3×8.8cm、重さは約9.2kg。
②Google TV＋音声検索対応
Google TVを搭載しているので、ネット動画を観るために外部機器を追加しなくても使い始められる。音声検索対応リモコンには「ABEMA」「YouTube」「NETFLIX」「hulu」のダイレクトボタンも用意。観たいアプリへ移動しやすいのは、毎日使うテレビでは地味に便利だ。
③HDR10／Dolby Atmos／MEMC対応
画質まわりではHDR10、音まわりではDolby Atmosに対応。MEMCも備えており、スポーツやアクション映画など動きの速い映像も見やすい。最大スピーカー出力は8W＋8Wで、ネット動画や映画を楽しむための機能を揃えている。
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