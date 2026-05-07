15.6型の大画面で、普段使いから仕事まで。Core Ultra 7搭載のHPノートが割引中

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【Amazonで割引中】HP 15.6インチ ノートパソコン 15-fd（BJ0M8PA-AAAD）をチェック！

HPのノートパソコン「HP 15-fd（BJ0M8PA-AAAD）」がAmazonで割引対象。参考価格186,141円のところ、6％オフの174,973円で販売中。

15.6インチのノートPCというと、厚みがあったり、“事務用PC感”が強かったりする製品も少なくない。HPの「HP 15-fd」は、そうした15.6型の中では比較的すっきりした印象のモデル。



Core Ultra 7と16GBメモリを搭載しつつ、シンプルでスッキリしたデザインにまとめられている。大画面でも野暮ったく見えないノートPCを探している人はチェックしておきたい。

①15.6型で非光沢のIPSディスプレイを採用

15.6インチの大きめディスプレイを備えながら、デザインはすっきりした印象。非光沢のIPSディスプレイを採用しているので、光の映り込みを抑えつつ、広い画面で作業しやすい。

②Core Ultra 7＋16GBメモリ搭載

CPUはCore Ultra 7 155H、メモリは16GB、ストレージは512GB SSDを搭載。ブラウザーを複数開きながらの作業やオンライン会議、写真整理なども進めやすい。インテル Arc グラフィックスを内蔵し、普段使い用として扱いやすい構成になっている。

③指紋認証・テンキー・HDMIも備える

指紋認証センサーやカメラシャッターを備え、ログインやオンライン会議時の使い勝手にも配慮。USB Type-C、USB Type-A×2、HDMI端子を搭載しているので、周辺機器や外部ディスプレイも接続しやすい。テンキー付きキーボードを採用している点も特徴だ。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 7 155H

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）

【ディスプレイ】15.6インチ フルHD（1920×1080） 非光沢 IPS

【グラフィックス】インテル Arc グラフィックス

【OS】Windows 11 Home

【インターフェース】USB Type-C×1、USB Type-A×2、HDMI×1



【機能】指紋認証、カメラシャッター、Copilotキー、テンキー搭載