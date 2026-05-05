Amazonセール情報大紹介！ 第1434回
まだ買える95,768円！MacBook Neo（8GBメモリ/256GB SSD）、Amazonでよりお得
2026年05月05日 12時00分更新
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Apple 2026 MacBook Neoをチェック！
Appleの新型ノートPC「MacBook Neo」がAmazonでは95,768円で販売中です。Apple公式サイトの販売価格99,800円なので、それより安く購入できちゃいます！
13インチのLiquid Retinaディスプレイを備えた軽量ボディに、A18 Proチップと8GBユニファイドメモリ、256GB SSDを搭載した構成。重量は約1.23kgで、最大16時間のバッテリー駆動に対応します。
MacBook Neoは、Macを気軽に使い始めたい人にとって注目しやすいモデルです。アルミニウムボディやLiquid Retinaディスプレイ、1080p FaceTime HDカメラなど、Macらしい基本要素をしっかり備えつつ、構成は8GBメモリ／256GB SSDのエントリー寄り。購入前には、価格の安さだけでなく、自分の用途に合ったスペックかどうかも見ておきたいところです。
製品スペック
【チップ】A18 Pro
【ディスプレイ】13インチ Liquid Retina
【メモリ】8GBユニファイドメモリ
【ストレージ】256GB SSD
【重量】約1.23kg
【バッテリー】最大16時間
【カメラ】1080p FaceTime HD
MacBook Neoは、Web閲覧や文書作成、オンライン会議、動画視聴といった普段使いを中心に考えるなら、かなりバランスのよい1台です。一方で、8GBメモリと256GB SSDの構成は、重い作業や大量保存を前提にする人には余裕が大きいとは言えません。購入後に後悔しないためにも、軽さや価格の魅力だけでなく、用途との相性を確認したうえで選びたいモデルです。
また注意点として、商品ページには保証書は発行されず、注文履歴から発行できる領収書が代替になること、お客様都合による返品・交換は不可で、初期不良を含むサポートはメーカー対応になることが明記されています。価格だけでなく、購入後のサポート条件まで確認しておくと安心です。
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