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Amazonセール情報大紹介！ 第1789回

1kg切りで14型、しかも交換式バッテリー対応。dynabook XP/ZAがタイムセール中

2026年05月23日 19時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】dynabook 14型ノートPC「XP/ZA（W6XPZA5CAH）」をチェック！

　dynabookの14型ノートPC「XP/ZA（W6XPZA5CAH）」がAmazonタイムセール対象。過去価格191,620円のところ、6％オフの179,912円で販売中。

　最近のモバイルノートPC、確かに軽い。ただ、その代わりにUSBポートが減っていたり、バッテリー交換が前提じゃなかったり。軽さの代わりに、“あとから困る部分”が増えたモデルも少なくない。

　dynabookの「XP/ZA」は、14型ディスプレイを搭載しながら約958gを実現したモバイルノートPC。さらに、自分で交換できる「セルフ交換バッテリー」にも対応する。軽さだけで終わらない、“長く使う”ことまで考えられた1台だ。

アマゾンでdynabook 14型ノートPC「XP/ZA（W6XPZA5CAH）」を入手

14型WUXGAで広く使える

　14.0型ワイドのWUXGAディスプレイを搭載。16:10比率なので、ブラウザーやExcel、文書を縦方向まで広く表示できる。約958gと軽く、14型クラスとしては持ち歩きやすいサイズ感に収まっている。

Wi-Fi 7と4K出力に対応

　Wi-Fi 7やBluetooth、4K出力に対応。外へ持ち出すモバイル用途だけでなく、自宅では外部ディスプレイへ接続して作業用PCとしても使える。軽量ノートと据え置きを1台へまとめたい人にも合う。

電池を自分で交換できる

　メーカーへ送らず、自分で交換できる「セルフ交換バッテリー」を採用。毎日持ち歩くモバイルノートは数年後の電池劣化も避けにくく、交換前提で使える設計を残している。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 5 226V

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】14.0型 WUXGA（1920×1200）16:10

【重量】約958g

【通信】Wi-Fi 7 / Bluetooth

【OS】Windows 11 Home

アマゾンでdynabook 14型ノートPC「XP/ZA（W6XPZA5CAH）」を入手
 

・商品名：14型ノートPC「XP/ZA（W6XPZA5CAH）」
・メーカー名：dynabook

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