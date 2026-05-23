Amazonセール情報大紹介！ 第1789回
1kg切りで14型、しかも交換式バッテリー対応。dynabook XP/ZAがタイムセール中
2026年05月23日 19時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】dynabook 14型ノートPC「XP/ZA（W6XPZA5CAH）」をチェック！
dynabookの14型ノートPC「XP/ZA（W6XPZA5CAH）」がAmazonタイムセール対象。過去価格191,620円のところ、6％オフの179,912円で販売中。
最近のモバイルノートPC、確かに軽い。ただ、その代わりにUSBポートが減っていたり、バッテリー交換が前提じゃなかったり。軽さの代わりに、“あとから困る部分”が増えたモデルも少なくない。
dynabookの「XP/ZA」は、14型ディスプレイを搭載しながら約958gを実現したモバイルノートPC。さらに、自分で交換できる「セルフ交換バッテリー」にも対応する。軽さだけで終わらない、“長く使う”ことまで考えられた1台だ。
14型WUXGAで広く使える
14.0型ワイドのWUXGAディスプレイを搭載。16:10比率なので、ブラウザーやExcel、文書を縦方向まで広く表示できる。約958gと軽く、14型クラスとしては持ち歩きやすいサイズ感に収まっている。
Wi-Fi 7と4K出力に対応
Wi-Fi 7やBluetooth、4K出力に対応。外へ持ち出すモバイル用途だけでなく、自宅では外部ディスプレイへ接続して作業用PCとしても使える。軽量ノートと据え置きを1台へまとめたい人にも合う。
電池を自分で交換できる
メーカーへ送らず、自分で交換できる「セルフ交換バッテリー」を採用。毎日持ち歩くモバイルノートは数年後の電池劣化も避けにくく、交換前提で使える設計を残している。
製品スペック
【CPU】Core Ultra 5 226V
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】14.0型 WUXGA（1920×1200）16:10
【重量】約958g
【通信】Wi-Fi 7 / Bluetooth
【OS】Windows 11 Home
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