Amazonセール情報大紹介！ 第1790回
RTX 5060・32GB。有線LANも削ってない16型「TUF Gaming A16」がAmazonでタイムセール中
2026年05月23日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UM」をチェック！
ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UM」がAmazonタイムセール対象。参考価格279,800円のところ、11％オフの249,800円で販売中。
最近の高性能ノートPC、薄くなるのはいい。でも、USB-Aが減り、有線LANも消え、結局ドックや変換アダプターが机に増えていく。ASUSの「TUF Gaming A16」は、そんな“削りすぎ問題”に振り切らなかった16型ゲーミングノートだ。RTX 5060や32GBメモリを搭載しつつ、有線LANやUSB4も装備。今ならAmazonのタイムセールで参考価格から7％オフの25万円台に。性能だけでなく「あとから困りにくい実用性」まで重視したいなら、このセール期間中に手に入れておきたい1台だ。
RTX 5060×32GB
RTX 5060 Laptop GPUと32GBメモリを搭載。ゲームを起動したままブラウザーや通話アプリを並べても扱いやすく、画像編集や動画編集など、負荷の大きい作業まで1台でまとめやすい。
USB-AもHDMIも有線LANも
USB4やUSB Type-Cだけでなく、USB-AやHDMI、有線LANまで本体側へ搭載。変換アダプター前提になりにくく、外部ディスプレイや有線ネットワークもそのまま接続できる。
165Hz対応16型ディスプレイ
16型ノングレアディスプレイを搭載し、165Hz表示にも対応。動きの速いゲームでも映像を追いやすく、映り込みも抑えられる。方向キーはフルサイズ化され、タッチパッドも大型化されている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 260
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
【メモリ】32GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】16型 1920×1200 / 165Hz / ノングレア
【インターフェース】USB4 Type-C、USB-A、HDMI、有線LAN
【重量】約2.2kg
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