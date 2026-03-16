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Apple「MacBook Neo」
10万円以下で買えるならこれは有りでしょ！ iPhoneユーザーの初めてのMacにオススメな「MacBook Neo」
2026年03月16日 17時15分更新
CRT一体型のiMacやポリカーボネートのMacBookを思い出す
親しみやワクワク感を感じさせる新しいMacノートが登場
メモリーに代表される部材高騰の影響もあり、ノートPCの価格が急激に上昇しています。「自分専用のノートPCが欲しいけど、10万円以上するようだと高くて買えない……」と諦めていた人も多いのではないでしょうか。
そんな中、アップルから登場したのが、この「MacBook Neo」です。価格はなんと10万円切り！ これまでのプロ向けや高級路線とは一線を画す、「iPhoneユーザーが初めて手にするMac」という役割を担う、久々のブランニュー製品です！
MacBook Neoは、MacBook AirやProが洗練された「究極の道具」としての完成度を極める一方で、もっと身近で、毎日の生活に彩りを添えてくれるような、どこか懐かしくも新しい立ち位置を感じさせます。
かつてのCRT一体型のiMacやポリカーボネート筐体の白いMacBookが「愛されキャラ」として人気だった頃を思い出させる、親しみやすさとワクワク感を最新テクノロジーで再定義した1台。詳しく見ていきたいと思います。
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【目次】この記事で書かれていること：
MacBook Neoを購入する3つのメリット
1）遊び心あふれるデザインとポップなカラー
2）10万円を切る圧倒的なコストパフォーマンス
3）ファンレス設計による静寂と驚異のスタミナ
購入時に確認したい2つのポイント
1）メモリーが8GB固定という「割り切り」
2）各所に見られるコストダウンの跡
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