poncleは4月30日、新作ローグライトデッキビルダー「Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors（ヴァンパイア・クローラー）」が初週売上100万本を達成したと発表。

本作は、「ヴァンサバ」の愛称で呼ばれる大ヒット作「Vampire Survivors（ヴァンパイア・サバイバー）」の正統なるスピンオフ作品。一人称視点でダンジョンを歩き回り、レベルアップを重ねて自分だけのデッキを構築しながらモンスターの群れをなぎ倒していく爽快感が売りだ。

100万達成の報告とともに、数週間後に行うアップデートの予告も実施。それによると、待望の「エンドレスモード」追加も予定しているという。

1200円で時間を無限に溶かせる中毒性と話題の本作。GWはぜひどっぷりとヴァンサバならぬヴァンクロの沼に浸かってみてはいかがだろうか。

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