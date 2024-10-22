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本体もセール実施中！

「ヴァンサバ」悪魔城ドラキュラとコラボ　ついに“本家”との企画実現

2024年10月22日 14時45分更新

文● Zenon／ASCII

　poncleは10月21日、「ヴァンサバ系」のジャンルを築いた弾幕ローグライトゲーム「Vampire Survivors」において、新DLC「Vampire Survivors: Ode to Castlevania」を2024年10月31日より配信すると発表した。価格は400円。

　本DLCは、本作最大のインスピレーションであり、コナミデジタルエンタテインメント（KONAMI）の象徴的なIPの1つである「悪魔城ドラキュラ」とのコラボレーション。「ついに“本家”とコラボだ！」と話題になっている。

　内容は、20人以上のキャラクター、40種以上の武器（うち8種はムチ）、30曲以上の音楽トラック、そしてヴァンサバ史上最大のステージを含む。過去最大のアップデートであり、最低でも10時間ぐらいゲームプレイができると公式がアピールしている（実際はきっと10時間じゃ済まない）。

　全プラットフォーム（PC／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PlayStation 5／PlayStation 4／iOS／Android）で配信予定。なお、記事執筆時点において、PlayStation StoreとSteamストアではゲーム本体のセールも開催中。この機会に本作をプレイしてみては。

 

【ゲーム情報】

タイトル：Vampire Survivors
ジャンル：ゴシックホラーカジュアルゲーム
配信：poncle
プラットフォーム：PC（Steam）／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PlayStation 5／PlayStation 4／iOS／Android
配信日：配信中
価格：
　PC版：499円
　Switch版：499円
　Xbox版：500円
　PS版：487円
　iOS／Android：無料
IARC：12＋（12歳以上対象）

© 2021 Poncle Limited. All rights reserved. VAMPIRE SURVIVORS is a trademark of Poncle Limited

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