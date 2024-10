poncleは10月21日、「ヴァンサバ系」のジャンルを築いた弾幕ローグライトゲーム「Vampire Survivors」において、新DLC「Vampire Survivors: Ode to Castlevania」を2024年10月31日より配信すると発表した。価格は400円。

本DLCは、本作最大のインスピレーションであり、コナミデジタルエンタテインメント(KONAMI)の象徴的なIPの1つである「悪魔城ドラキュラ」とのコラボレーション。「ついに“本家”とコラボだ!」と話題になっている。

内容は、20人以上のキャラクター、40種以上の武器(うち8種はムチ)、30曲以上の音楽トラック、そしてヴァンサバ史上最大のステージを含む。過去最大のアップデートであり、最低でも10時間ぐらいゲームプレイができると公式がアピールしている(実際はきっと10時間じゃ済まない)。

全プラットフォーム(PC/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PlayStation 5/PlayStation 4/iOS/Android)で配信予定。なお、記事執筆時点において、PlayStation StoreとSteamストアではゲーム本体のセールも開催中。この機会に本作をプレイしてみては。

【ゲーム情報】

タイトル:Vampire Survivors

ジャンル:ゴシックホラーカジュアルゲーム

配信:poncle

プラットフォーム:PC(Steam)/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PlayStation 5/PlayStation 4/iOS/Android

配信日:配信中

価格:

PC版:499円

Switch版:499円

Xbox版:500円

PS版:487円

iOS/Android:無料

IARC:12+(12歳以上対象)

© 2021 Poncle Limited. All rights reserved. VAMPIRE SURVIVORS is a trademark of Poncle Limited