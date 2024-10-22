poncleは10月21日、「ヴァンサバ系」のジャンルを築いた弾幕ローグライトゲーム「Vampire Survivors」において、新DLC「Vampire Survivors: Ode to Castlevania」を2024年10月31日より配信すると発表した。価格は400円。

本DLCは、本作最大のインスピレーションであり、コナミデジタルエンタテインメント（KONAMI）の象徴的なIPの1つである「悪魔城ドラキュラ」とのコラボレーション。「ついに“本家”とコラボだ！」と話題になっている。

内容は、20人以上のキャラクター、40種以上の武器（うち8種はムチ）、30曲以上の音楽トラック、そしてヴァンサバ史上最大のステージを含む。過去最大のアップデートであり、最低でも10時間ぐらいゲームプレイができると公式がアピールしている（実際はきっと10時間じゃ済まない）。

全プラットフォーム（PC／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PlayStation 5／PlayStation 4／iOS／Android）で配信予定。なお、記事執筆時点において、PlayStation StoreとSteamストアではゲーム本体のセールも開催中。この機会に本作をプレイしてみては。

【ゲーム情報】

タイトル：Vampire Survivors

ジャンル：ゴシックホラーカジュアルゲーム

配信：poncle

プラットフォーム：PC（Steam）／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PlayStation 5／PlayStation 4／iOS／Android

配信日：配信中

価格：

PC版：499円

Switch版：499円

Xbox版：500円

PS版：487円

iOS／Android：無料

IARC：12＋（12歳以上対象）

© 2021 Poncle Limited. All rights reserved. VAMPIRE SURVIVORS is a trademark of Poncle Limited